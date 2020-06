Coronavirus, la partita che avrebbe causato 37 morti: lo studio sul derby [DETTAGLI]

Emerge una clamorosa notizia sul derby tra Manchester United e Manchester City, giocato l’8 marzo scorso a Old Trafford e riferita direttamente da ‘Il Guardian’. Secondo quanto riportato dal giornale, il match avrebbe causato almeno 37 decessi correlati al Coronavirus secondo lo studio del gabinetto Edge Health. In quell’occasione ben 76mila spettattori hanno assistito alla vittoria dei Red Devils grazie alle reti di Martial e McTominay.

La ricerca mette in evidenza anche altre due manifestazioni che avrebbero causato morti per Covid-19: la corsa di cavalli di Cheltenham (evento dal 10 al 13 marzo) e l’ottavo di finale Champions League ad Anfield tra Liverpool e Atlético (11 marzo) per un totale rispettivamente di 54 e 68 morti .