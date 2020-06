Coronavirus, un positivo su 1.197 test: è del Tottenham. L’annuncio degli Spurs

1.197 test sul Coronavirus effettuati in Premier League nell’ultima tornata. Un solo caso di positività è stato riscontrato e risulta essere dal Tottenham. E’ lo stesso club a darne notizia: “Siamo stati informati dalla Premier League che abbiamo ricevuto un test positivo per COVID-19 a seguito dell’ultimo round di test presso il nostro Training Center. A causa della riservatezza medica, il nome dell’individuo non verrà divulgato. Si tratta di un soggetto asintomatico, che ora si autoisolerà per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test”.