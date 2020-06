Coronavirus, Ricciardi: “verso produzione del vaccino in Italia, in autunno le prime dosi”

La situazione in Italia è nettamente migliorata. Si sta lavorando anche per un vaccino del Coronavirus, arrivano importanti indicazioni. “L’Europa è molto più avanti degli Stati Uniti” e “ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia”. Quindi “ci stiamo organizzando per essere tra i paesi leader”. Sono le dichiarazioni, durante la trasmissione Agora Su Rai 3, di Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Speranza, come riporta l’Ansa.

“Devo dire con piacere che in questo caso l’Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti”. Sui tempi, ha concluso “se vanno le cose bene in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani”.

Sugli asintomatici: “Dall’Oms si è avuta una risposta inaccurata e sbagliata. La trasmissione da asintomatici è invece, tipica di questo virus e proprio ciò lo differenzia da Sars e Mers”. L’Oms, tuttavia, ha detto, “va criticata ma sostenuta”.