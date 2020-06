Coronavirus, calciatore del Real Madrid viola la quarantena: rischia il carcere [NOME e DETTAGLI]

Ha violato la quarantena per andare ad una festa: ora Sergio Diaz, attaccante del Real Madrid rischia il carcere. Classe 1998, l’attaccante paraguayano è stato fermato dalla polizia in patria, dove vigono misure restrittive per via dell’epidemia di Coronavirus che ha violentemente colpito tutto il Sud-America. Sergio Diaz è tornato in prestito al Cerro Porteño, squadra dalla quale era stato acquistato dai Blancos nel 2016. Ora, però, rischia di restarci. Come riporta ‘ABC’, infatti, è stato fermato dalla polizia in casa del connazionale Sebastian Ferreira. I vicini di casa hanno raccontato come fosse abitudine del calciatore organizzare feste durante il lockdown. Quando la polizia ha fatto irruzione, un gruppo di persone, che comprendeva anche altri calciatori, stava giocando tranquillamente a futvolley. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la rete del campo, i palloni, le immagini delle telecamere a circuito chiuso e un’ampia quantità di alcol. Ora tutti i coinvolti rischiano la galera.