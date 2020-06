Il Corriere dello Sport: “è terremoto verdetti, la Figc contro la Lega Serie A”

E’ tensione altissima in Serie A dopo la delibera secondo cui, in caso di nuova interruzione del campionato, verrà assegnato lo scudetto e stabilite le retrocessioni solo se ci sarà l’aritmetica. E’ quanto riferisce l’edizioni odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ in un editoriale pubblicato in vista della ripresa del massimo campionato italiano. Ecco quanto si legge.

“E c’è anche un’aggiunta nel documento: in tal caso, non ci sarebbero nemmeno le promozioni dalla serie cadetta, così da evitare il pericolo di varare un torneo da 22 o da 23 squadre. Ovvio che uno scenario del genere coinvolgerebbe a cascata anche tutte le altre categorie. La B è già in prima linea nel dare battaglia, con Stirpe che minaccia addirittura una class-action. Ma il primo a essere infuriato per la manovra della serie A è proprio Gravina, prontissimo ad arrivare ad una resa dei conti nel Consiglio Federale di domani. Il numero uno di via Allegri non si sente oggetto di un attacco personale, più che altro ritiene che quella della serie A sia stata una mossa politica, attuata con lo scopo di rivendicare un ruolo più pesante nel processo decisionale. Il fatto che a innescare il tutto sono stati solo 3 club: Torino, Sampdoria e Udinese, a cui si sono prontamente attaccati Genoa e Lecce. E gli altri? Perché hanno sposato quella linea? Pare che diversi lo abbiano fatto con la “semplice” ragione di tenere unita la Lega. Qualcuno lo ha pure spiegato a Gravina, dopo aver premesso di non essere d’accordo con la delibera. E così il numero uno federale, più che deciso a non lasciar passare più nulla, ora pensa di fare i nomi durante il Consiglio”.