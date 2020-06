Costa Rica, da McDonald a Burger King è un attimo: il calciatore dell’Alajuelense cambia cognome [FOTO]

Cosa accadrebbe se facessi McDonald di cognome ma la tua squadra avesse come sponsor il Burger King? Non domandatevelo, abbiamo già la risposta. In Costa Rica è successo un fatto curioso, incredibile e divertente. Nella gara tra Alajuelense e Deportivo Saprissa, l’attaccante di casa Jonathan McDonald si è trovato coinvolto nell’iniziativa del club. Il bomber locale, forse per salire alla ribalta, ha deciso di cambiare il cognome sulla maglietta, passando da McDonald a Burger King. Dietro la curiosa scelta ci sono motivi di sponsorizzazione. L’Alajuelense, infatti, voleva fare pubblicità alla catena di fast food rivale dell’omonima del calciatore. Una scelta strana, definitela come volete, ma che sicuramente non ha portato fortuna. Al momento dell’ingresso in campo di McDonald alias Burger King, infatti, i padroni di casa conducevano 2-1 (al minuto 73′) e si sono fatti raggiungere al minuto 84 dal gol di Rodriguez. Tra McDonald e Burger King, probabilmente, i calciatori dell’Alajuelense si saranno fatti accecare dalla fame e si saranno mangiati il gol che avrebbe chiuso i giochi. Chissà cosa accadrebbe in Europa con Corona e Ferrari.

Jonathan McDonald, delantero del Alajuelense de Costa Rica, cambió el apellido en su camiseta y se puso Burger King. pic.twitter.com/v3zduS0bcc — Jon Laucirica (@Jonlaucirica) June 1, 2020