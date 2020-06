Cristiano Ronaldo il calciatore più ricco? No, ce n’è uno prima di lui. Ed è una sorpresa [FOTO]

Nei giorni scorsi è stata stilata, come ogni anno, la classifica degli sportivi più ricchi al mondo. Nel podio due calciatori, Cristiano Ronaldo e Messi. Il che fa pensare: “Allora sono loro i calciatori più ricchi in assoluto“. E invece no. Il quotidiano spagnolo ‘As‘, infatti, ha svelato una news che circolava già qualche anno fa. Il giocatore attualmente più “forte” economicamente non è l’asso della Juventus, ma… Faiq Bolkiah. Chi è? Un giovane calciatore del Leicester di 22 anni.

Le sue ricchezze non sono in realtà da attribuire al calcio, i cui guadagni sono solo una piccola parte, ma al fatto che sia il figlio di Jefri Bolkiah, Principe del Brunei, ed il nipote di Hassanal Bolkiah, Sultano del Brunei. Lo Stato dei Brunei è situato sull’Isola del Borneo, nel Sud-Est Asiatico. La sua fortuna è stimata in 18 miliardi di euro e comprende ovviamente tutti i beni di cui è proprietario il giovane calciatore. I guadagni di Cristiano Ronaldo, in confronto, sembrano formiche. La fortuna della stella portoghese è stimata infatti in 1 miliardo di euro. Segue poi al terzo posto David Bechkam con 400 milioni di euro. In alto la FOTOGALLERY con la classifica completa.