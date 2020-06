“Cristiano Ronaldo mi ha detto che giocherà negli Usa”: la rivelazione di Nani

Rivelazione clamorosa da parte di Nani, ex calciatore della Lazio e attuale ala dell’Orlando City, sul futuro di Cristiano Ronaldo in un’intervista a ‘ESPN’: “Qualche anno fa Ronaldo mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America. Non è sicuro al 100%, ma c’è una possibilità che accada”, ha detto l’ex compagno di CR7 al Manchester United.