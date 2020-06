“Cristiano Ronaldo non era l’atleta migliore”, la confessione dell’ex medico del Real Madrid

L’ex medico del Real Madrid Jesus Olmo ha parlato dell’esperienza in casa Blancos: ha affermato che Bale è stato un atleta migliore di Cristiano Ronaldo. Bale “é un atleta naturale in grado di eccellere praticamente in ogni sport. Ha capacità atletiche incredibili, e direi anche abilità tecniche. È lui quello che mi ha colpito di più in tutti gli aspetti”. Anche più dell’attuale attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo. Ecco quanto ribadito a Ideal. “Forse il miglior atleta che abbia mai visto è Gareth Bale”. Il gallese è stato condizionato dai problemi fisici e non è riuscito ad esprimere tutto il potenziale.