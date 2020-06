Daniele De Rossi, la bomba sul futuro: ecco la sua possibile prima squadra da allenatore, è in Italia

Daniele De Rossi ha lasciato da poco il calcio, con la brevissima esperienza al Boca Juniors dopo una vita alla Roma. Come più volte dichiarato, però, il suo futuro sarà ancora nel calcio, ma in panchina. A tal proposito, l’edizione odierna di TuttoSport ha lanciato un’autentica bomba, svelando quale potrebbe essere la sua prima panchina in assoluto: quella dell’Ascoli, che proprio ieri ha esonerato il proprio tecnico, Abascal.

“Certo è che se Daniele De Rossi dovesse accettare questa proposta – si legge – inizierebbe in salita la sua nuova carriera da allenatore. La stagione dell’Ascoli è stata costellata da numerosi alti e bassi che non a caso sono stati in sintonia con le problematiche che hanno accompagnato la dirigenza sottoposta a una vera e propria rivoluzione dal patron. Del resto se si sta arrivando a scegliere un quarto allenatore per concludere la coda di questa stagione travagliata già di suo per via del coronavirus vuol dire che evidentemente i problemi di messa a fuoco nel club marchigiano non sono mancati”.