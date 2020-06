Date calciomercato estivo 2020, quando inizia e quando finisce la prossima sessione?

Slittano i calendari, slitta anche la finestra estiva di calciomercato. Lo stop per il Coronavirus ha cambiato i piani della FIGC che si è vista costretta a spostare in avanti la deadline per la prossima sessione. In origine sarebbe stato il 1° luglio la data di apertura, con il 2 settembre come stop alle trattative, ma il tutto è slittato in avanti. La sessione di calciomercato estivo del 2020 si aprirà martedì 1 settembre: da questa data, si potranno depositare e ratificare i contratti presso gli uffici della Lega. Il gong arriverà lunedì 5 ottobre. Cambia anche la sede: tutto si svolgerà all’hotel Sheraton di Milano.