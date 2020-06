Della Frera: “Cambia la quarantena, a breve l’ufficialità. Il merito va a Gravina”

Se n’è parlato ieri, adesso arrivano conferme. Pronto a cambiare il protocollo sanitario sulla quarantena in caso di nuova positività. A parlarne, a ‘Radio Punto Nuovo’ è stato Walter Della Frera, membro AIC della Commissione Medica FIGC: “A breve dovrebbe arrivare l’ufficializzazione da parte del Governo sulla revisione del concetto di quarantena. Non sarà più come in precedenza, quando di fronte ad un soggetto positivo al Covid tutta la squadra avrebbe dovuto fermarsi per 14 giorni senza avere contatti con l’esterno e senza disputare gare. Stiamo aspettando che vengano autorizzati i tamponi salivari e molecolari, che danno una risposta in circa mezz’ora, in modo da evitare di saltare anche una sola partita“.

Il merito va a Gabriele Gravina, presidente FIGC: “È lui che ha fatto sì che si portasse avanti questo discorso sperando migliorasse la viremia. Parliamo di un protocollo discusso in piena pandemia, avevano paura anche i calciatori”. Sulla questione pubblico negli stadi, Della Frera conclude: “Si lavora anche su questo, ma guardiamo alle regioni dove la viremia è superata. La difficoltà non è solo all’interno dello stadio con il distanziamento, ma riguarda anche le file in ingresso”.