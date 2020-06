La denuncia dell’attaccante: “progressi solo con più allenatore neri. Il ct Southgate è lo specchio della società”

“L’unica malattia che stiamo combattendo in questo momento è il razzismo. Come per la pandemia, vogliamo trovare una soluzione. Ed è quello che stanno facendo tutti questi manifestanti, provano a trovare una soluzione e un modo di fermare le ingiustizie che vedono”. Sono le parole di Raheem Sterling, il calciatore ai microfoni della “BBC” ha parlato di un argomento delicato.

“Non ci sono tante persone di colore con cui poter parlare. Il ct Southgate alla guida dell’Inghilterra è lo specchio della società. C’è un pregiudizio inconsapevole. E fino a quando non cambierà questo, fino a quando non ci saranno più allenatori di colore non potranno esserci progressi”.