Diaconale: “Tutte queste segnalazioni a Lotito proprio quando sta per riprendere la Serie A…”

“Non mi pare che chi ha denunciato Lotito abbia questa credibilità assoluta per dire che le sue considerazioni sono inattaccabili. Il presidente Lotito mi pare abbia deciso di reagire sul piano giudiziario, vedremo quale sarà la conclusione di questa vicenda. Tra le tante cose devo solo segnalare la concomitanza della ripresa del campionato con questo fiorire di contestazioni nei confronti di Lotito. Ho l’impressione che si voglia colpire Lotito ad ogni caso e con lui, la Lazio”. Sono le parole del portavoce della Lazio Arturo Diaconale a Radio Punto Nuovo dopo il servizio de ‘Le Iene‘ su Lotito andato in onda ieri sera.