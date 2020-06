Dottoressa arrestata: è stata ritenuta responsabile della morte di un calciatore [NOME e DETTAGLI]

Una brutta storia legata al mondo del calcio. E’ stata arrestata la dottoressa Elena Duta, condannata a un anno e mezzo di carcere con l’accusa di essere responsabile della morte del centrocampista della Dinamo Bucarest, Patrick Ekeng. E’ la notizia riportata dall’agenzia Reuters.

L’episodio risale al 2016 quando il calciatore perse conoscenza durante una partita di campionato, dopo il ricovero in ospedale non è riuscito a superare la crisi ed è morto poco dopo per problemi cardiaci. La dottoressa è stata accusata di non averlo rianimato al momento del malore. La condanna è di 18 mesi di libertà vigilata, 60 ore di servizio alla comunità e 200mila euro di risarcimento alla famiglia.