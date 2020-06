Douglas Costa, che burlone: sui social prende in giro Lazio e Atalanta [FOTO]

Il rapporto tra Douglas Costa e i social network è abbastanza ricco di spunti, curiosità, ironia e – come l’altro giorno quando si è beccato con un tifoso insultandolo – a volte supera il limite. Ma questa volta cosa ha fatto il brasiliano? Ha pubblicato una foto con la maglia della Juventus in cui scruta l’orizzonte. Chiaro il riferimento a Lazio e Inter che, rispettivamente con una sconfitta e un pari, hanno perso terreno dai bianconeri in campionato. Non manca ovviamente l’approvazione dei tifosi della Vecchia Signora.

Visualizza questo post su Instagram 🤨 Un post condiviso da DC11 (@douglascosta) in data: 24 Giu 2020 alle ore 2:15 PDT