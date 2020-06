Duncan sul razzismo: “Umiliato ed insultato tante volte da persone vicine, ma fiero di essere nero”

“Sono stato vittima in molte occasioni, umiliato, insultato e ignorato anche dalle persone accanto a me. Lo so e non ho bisogno di ricordare che sono NERO e sono più che orgoglioso di chi e cosa sono!”. E’ il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, a parlare così sul proprio profilo Instagram.

“Le persone – si legge ancora – tendono a dimenticare che siamo fatti di polvere e così dovremo finire tutti. Nessuno è nato razzista, quindi è una questione di ISTRUZIONE da parte dei genitori da quando inizia da casa. Non mi sentirò mai inferiore a nessuno in nessun modo né per nessun motivo !!! Siamo tutti umani e questa è la razza che conosco. Seguire un post nero di tendenza sui social media non ti rende un non razzista … Non permetterò a nessuno di abusare di me perché non abuso di nessuno, quindi esorto i miei fratelli a essere forte perché ‘chiunque cerchi di buttarti giù è già sotto di te ‘. L’odio è una malattia che non ha cura! Sono umano e adoro essere ME”.