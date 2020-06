Paulo Dybala ha scelto il Liverpool… ma non nella realtà. L’attaccante della Juventus ha partecipato ad un torneo su Instagram e, nella sfida contro Dele Alli, ha deciso di giocare con i reds. Dopo il doppio successo, via con lo storico inno del club inglese ‘You’ll never walk alone‘. Per questo, tifosi del Liverpool in delirio. Sognano, i sostenitori inglesi: “Liverpool, ingaggialo subito” tra i numerosi i commenti sui social. Ma per ora il futuro della Joya è tinto di bianconero.