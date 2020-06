“Era tutto fatto con il Milan, poi presero José Mari”: il retroscena dell’ex attaccante spagnolo

L’ex attaccante spagnolo Salva Ballesta, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera, ai microfoni di ‘EuropaCalcio.it’: “La tripletta al Barcellona? Sono cose che difficilmente si possono ripetere contro una squadra stellare”. Nella stagione 1999-00, con la maglia del Racing Santander, divenne Pichichi della Liga: “Nessuno si aspettava che un calciatore del Racing Santander, club umile sia per le risorse che per la rosa della squadra, potesse raggiungere quei numeri. Dopo quella stagione, tutta l’Europa venne a conoscenza del mio valore”.

Poi Salva Ballesta ricorda il mancato trasferimento al Milan: “Era tutto formalizzato, mancava solo la mia firma. Poi presero un altro spagnolo (José Mari, ndr) con un movimento che mi sorprese”. Poco male per lui che andò all’Atletico Madrid e si rese protagonista di un’altra ottima stagione, anche se in Segunda Division: “Avevo dato la parola al presidente Gil, qualunque cosa fosse successa. Declinai l’offerta del Deportivo La Coruna”. Oggi Salva Ballesta allena l’Algeciras, in Segunda Divison B (la terza serie del calcio spagnolo).