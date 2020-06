Espulsione Lucioni, il difensore la combina grossa: il VIDEO del clamoroso errore

Espulsione Lucioni – Rischia di complicarsi la sfida del Lecce in casa della Juventus. Alla mezz’ora, infatti, il difensore Lucioni lascia i suoi in 10. Clamoroso l’errore del calciatore, che ricevuta palla, in posizione da ultimo uomo, sbaglia lo stop e perde il pallone, recuperato prontamente da Bentancur. Per evitare che il centrocampista bianconero possa partire da solo in campo aperto, Lucioni lo atterra e si prende il rosso immediatamente. Salentini in inferiorità, può approfittarne la Juve, che finora non ha creato granché.

