Estorsioni e violenza privata a Preziosi e al Genoa: indagati 15 ultras

Arrivano pesanti accuse nei confronti di una quindicina di ultras del Genoa: associazione a delinquere, estorsioni, violenza privata e intestazioni fittizie. Come riporta l’Ansa il gruppo avrebbe estorto denaro, ma anche altre utilità al presidente Preziosi, in cambio di una pace da parte della tifoseria organizzata, ormai in contestazione. L’indagine copre gli anni dal 2005 ad oggi, sono emersi episodi di violenza fisica e psicologica, dentro lo stadio e fuori verso calciatori, parte della tifoseria e dipendenti.