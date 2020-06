L’ex Juventus Giuseppe Rizza si è svegliato dal coma

Finalmente una buona notizia per il mondo del calcio. L’ex centrocampista della Juve Primavera Giuseppe Rizza, classe 1986, si è risvegliato dal coma dopo essere stato colpito un un’emorragia cerebrale due settimane fa. Stamattina ha riaperto gli occhi dopo alcuni giorni di sofferenza e speranza. Per lui avevano chiesto una preghiera anche alcuni ex compagni di squadra, da Marchisio a Giovinco. La notizia è stata comunicata anche dalla sorella Veronica che ha scritto sui social: “GOOOOOL”. Il calciatore rimane comunque sotto costante osservazione all’ospedale Cannizzaro di Catania.