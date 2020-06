Festeggiamenti Napoli, Mara Venier: “Anch’io sarei scesa in piazza e avrei tolto la mascherina…”

“Sono tifosa del Napoli, e quindi di parte, ma dico che sarei scesa in piazza anche io per festeggiare dopo una vittoria simile. E sono certa che lo avrebbero fatto in qualsiasi parte d’Italia. Sì, mi sarei tolta la mascherina e mi sarei buttata pure io insieme a loro. So che non è politicamente corretto ma il cuore ogni tanto deve uscire fuori…”. Queste le parole di Mara Venier, durante la diretta di Domenica In, riguardo ai festeggiamenti del Napoli subito dopo la vittoria degli azzurri in Coppa Italia contro la Juventus e che tante polemiche hanno suscitato per via degli assembramenti creati in città.