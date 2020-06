Festeggiamenti Reggina, la Serie B costa cara a qualche tifoso: sanzionate 6 persone per aver violato il protocollo

La Serie B della Reggina costa cara a qualche tifoso. Dopo l’annuncio della promozione, euforia in città per una categoria che mancava da sei anni. Ma qualcuno, durante i festeggiamenti di venerdì 12 giugno all’Arena Ciccio Franco, sul Lungomare di Reggio Calabria, non ha rispettato il protocollo anti Coronavirus relativo al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina.

Le attività investigative effettuate dalla DIGOS della Questura, immediatamente avviate a seguito dei fatti narrati, utilizzando la documentazione cine fotografica realizzata dal personale della Polizia Scientifica e dei video reperiti sul web dai media locali, ha consentito di individuare in questa prima fase, 6 tifosi che, nel pomeriggio odierno, sono stati convocati in Questura per la notifica della sanzione amministrativa prevista dai DPCM in vigore pari ad euro 400 euro.