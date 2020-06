Finale Napoli-Juventus, la premiazione è fai da te: medaglie e Coppa senza consegna

Cresce l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, poche ore e poi le due squadre scenderanno in campo per l’ultimo atto della competizione. Si tratta del primo trofeo post-Coronavirus, sarà una partita molto particolare e senza la presenza del pubblico. E’ stata presa una decisione anche per quanto riguarda la premiazione, che sarà self-service. La squadra vincitrice salirà sul palco e prenderà in autonomia le medaglie e la Coppa. Non ci saranno autorità, assente anche il presidente Mattarella.