Fiorentina, Commisso: “Iachini ha avuto il Coronavirus”. E sul futuro…

“Anche il nostro allenatore è stato malato in questi mesi, non lo sapevo, ha tutto il mio supporto“. Parla così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso riferendosi all’allenatore viola Giuseppe Iachini. Il patron dei toscani, nel corso di una diretta dagli Stati Uniti attraverso i canali ufficiali del club, ha anche parlato del futuro del tecnico: “Bisogna vedere cosa succederà in questo finale di campionato, Iachini mi ha ben impressionato finora, ha fatto un buon lavoro, ma adesso a lui e ai giocatori dico di concentrarsi sulle prossime gare, faccio gli scongiuri ma non devono esserci brutti scherzi, dobbiamo restare in Serie A dopodiché progetteremo il rilancio per la futura stagione“.