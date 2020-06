Formazioni ufficiali Atalanta-Sassuolo, le scelte dei due tecnici: fuori Ilicic

Formazioni ufficiali Atalanta-Sassuolo – Terzo recupero della 25ª giornata di Serie A, prima gara di oggi. A Bergamo si sfidano Atalanta e Sassuolo. La compagine di Gasperini vuole riprendere la sua marcia dopo la vittoria a Valencia in Champions e i mesi turbolenti legati al Covid, il Sassuolo riparte da dove aveva finito. Fu la sua vittoria (3-0 in casa contro il Brescia), l’ultima gara in assoluto della Serie A prima che si fermasse tutto. Ecco di seguito le scelte dei due allenatori. Fuori Ilicic, problema dell’ultim’ora per lui, neanche in panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.