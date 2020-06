Formazioni ufficiali Fiorentina-Brescia: c’è Ribery, sorprese per Diego Lopez

Formazioni ufficiali Fiorentina-Brescia – La Fiorentina scende in campo contro il Brescia in uno scontro molto delicato. I viola avevano chiuso discretamente prima dello stop forzato per il Coronavirus: due pareggi e una vittoria nelle ultime tre. Le Rondinelle sono in crisi totale di prestazioni e risultati e ad un passo dalla retrocessione, dopo soltanto un anno nella massima serie. Diego Lopez deve inoltre fare i conti con diverse assenze. Cistana, Chancellor e Bisoli sono infortunati, Balotelli non è convocato per problemi fisici e per le note vicende contrattuali. Iachini torna a disporre di Ribery e lo lancia nel tridente con Chiesa e Vlahovic.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zhrmal, Skrabb; Donnarumma.