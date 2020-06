Formazioni ufficiali Juventus-Milan: c’è Pjanic, Pioli si affida a Bonaventura

Formazioni ufficiali Juventus-Milan – Si torna a respirare aria di calcio in Italia. Si gioca Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata pareggio per 1-1 a San Siro. Al gol di Rebic rispose Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, in pieno recupero. Ci si attende una grande partita, anche se probabilmente i ritmi non saranno altissimi visti i tanti mesi di stop per il Coronavirus. Sarri si affida Dybala e Douglas Costa, Pioli sceglie invece Rebic per sostituire l’infortunato Ibrahimovic. Il tecnico rossonero rispolvera anche Paquetà. Le formazioni ufficiali del match.

Formazioni ufficiali Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Milan (4-3-2-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Paquetá, Bonaventura; Rebic. All. Pioli.