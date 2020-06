Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina: Inzaghi ne cambia tre, sorpresa Ghezzal per Iachini

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina – La Lazio prova a ripartire dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. La Fiorentina per trovare punti preziosi in chiave salvezza. Uno scontro che si preannuncia molto interessante. Simone Inzaghi ritrova Cataldi e Correa, ma solo per la panchina. A fianco di Immobile tocca a Caicedo. Iachini perde due pedine importanti come Caceres e Chiesa, squalificati. Il tecnico si affida ancora una volta a Ribery, tra i pochi a salvarsi contro il Brescia.

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Castrovilli, Badelj, Dalbert; Ghezzeal, Cutrone, Ribery.