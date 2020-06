Formazioni ufficiali Napoli-Inter, sorprese Elmas e Politano

Formazioni ufficiali Napoli-Inter – Napoli e Inter si giocano il secondo posto disponibile per la finale di Coppa Italia. All’andata ebbero la meglio i partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz. La squadra di Conte è pronta a dare battaglia per provare a raggiungere la Juventus all’Olimpico di Roma, dove mercoledì si assegnerà il trofeo. Gattuso si affida al tridente Politano-Mertens-Insigne, Conte sceglie Eriksen a supporto dell’inamovibile coppia d’attacco Lautaro-Lukaku per provare a ribaltare il risultato della gara d’andata.

Formazioni ufficiali Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte