Formazioni ufficiali Verona-Cagliari: Juric lancia Di Carmine, sorpresa Ceppitelli per Zenga

Formazioni ufficiali Verona-Cagliari – Si gioca Verona-Cagliari, recupero della 25ª giornata di Serie A. L’Hellas vuole tener vive le speranze di una clamorosa qualificazione in Europa, da neopromossa. I sardi vogliono avvicinarsi sempre più all’obiettivo salvezza e con una vittoria magari sognare. Juric sceglie Badu in mezzo al campo e Di Carmine a guidare l’attacco. Zenga, alla prima panchina con il Cagliari, si affida a Pereiro e Simeone per provare a scardinare l’ottima difesa degli scaligeri. Sorpresa Ceppitelli nel trio difensivo.

Formazioni ufficiali Verona-Cagliari

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro; Simeone.