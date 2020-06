Formazioni ufficiali Verona-Napoli: fuori Mertens, giocano Milik e Veloso

Formazioni ufficiali Verona-Napoli – Tutto pronto per Verona-Napoli, gara della ventisettesima giornata di Serie A. Le due squadre sono in zona Europa League, con la differenza che i partenopei hanno già conquistato la qualificazione grazie alla vittoria della Coppa Italia. La squadra di Gattuso, però, non è sazia e vuole lottare per il quarto posto, anche se l’Atalanta non sembra mostrare il minimo segno di una frenata. Dall’altra parte il Verona di Juric, che vuole continuare a stupire. Mancano due punti per la fatidica quota 40, con gli scaligeri che poi potrebbero sognare in grande.

Formazioni ufficiali Verona-Napoli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Allan; Politano, Milik, Insigne.