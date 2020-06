Il fuorigioco è “da polli”, il guardialinee lo segnala e prende in giro i calciatori [VIDEO]

E’ mai capitato che, in campo, un calciatore prendesse in giro arbitro o guardialinee? E’ capitato, seppur di rado. Anche perché di solito, a farlo, sono i tifosi, che specie nelle categorie inferiori si prendono gioco della povera terna. E invece è mai accaduto il contrario? E cioè che gli assistenti si prendessero gioco dei calciatori? A memoria non ricordiamo, ma adesso c’è un precedente. E’ un brevissimo video che circola sui social e che ritrae due calciatori che, sulla battuta di un calcio d’angolo, finiscono in maniera goffa in fuorigioco. Il calciatore che ha battuto il corner, infatti, viene nuovamente servito dal compagno, ma è in offside. Una distrazione bella e buona. E il guardialinee, presente a pochi passi, lo fa notare in maniera veemente. Mentre alza la bandierina segnalando l’irregolarità, si mette la mano in fronte come a volerli prendere in giro. Ecco il VIDEO.