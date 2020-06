Furto in casa Diletta Leotta: rubati anelli e rolex per 150mila euro

Disavventura nella notte per la conduttrice Diletta Leotta. Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito, dall’abitazione di Milano sono stati portati via 8 orologi, tra questi alcuni Rolex, e in più anelli e contanti per un valore di 150mila euro. I ladri sarebbero entrati da una delle finestre di casa, al nono piano ed avrebbero estratto la cassaforte, sul posto è intervenuta la polizia.

Sui social la bella giornalista aveva confermato, qualche ora prima del furto, il ritorno in studio per le prove di conduzione in vista dell’imminente ritorno del campionato. Ed i ladri si sono messi, purtroppo, subito all’opera.