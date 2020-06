La gaffe dell’ex calciatore: pubblica un tweet contro Trump, ma sotto c’è un porno [NOME e FOTO]

La gaffe dell’ex calciatore John Barnes ha scatenato la reazione da parte degli appassionati dei social. L’obiettivo era quello di screditare Trump dopo gli ultimi giorni di tensione negli USA, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Come riporta anche ‘Chiamarsi Bomber’ l’ex Liverpool ha pubblicato su twitter una citazione della madre del presidente degli Usa, in cui la donna definiva testualmente “un idiota” il figlio, peccato che nello screen sono comparse anche immagini porno.

Poi sono arrivate le scuse: “devo scusarmi per qualsiasi offesa causata quando ho pubblicato una foto di Donald Trump che mi è stata inviata da un amico, ma sul rullino fotografico sotto c’era un video di pornografia. Non sapevo che fosse lì e mi scuso ancora per qualsiasi offesa causata“.