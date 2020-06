Il Galatasaray ha giocato a porte chiuse la partita di campionato contro il Gaziantep, 3-3 il risultato finale. Per combattere l’assenza di pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus, il club turco ha deciso di optare per una coreografia con cartoni che rappresentano i fan. Sono stati esposti, sulle tribune, dei cartonati raffiguranti i tifosi e uomini dello sport. Tra questi anche Kobe Bryant, il noto campione di NBA morto a gennaio in un incidente aereo.