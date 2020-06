“Gasperini ha preso il Coronavirus a Valencia!”

Continuano a far discutere, a distanza di giorni, le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che ha confessato di aver contratto sintomi da Coronavirus nei giorni della sfida di ritorno di Champions League contro il Valencia. Tanto è bastato al club spagnolo per lanciare accuse pesantissime all’allenatore italiano.

Sulla questione è intervenuto TuttoSport, che ha aperto l’edizione odierna del giornale con la prima pagina: “Gasp ha preso il Covid a Valencia“. Secondo il quotidiano – la spiegazione – è probabile che il tecnico dei bergamaschi abbia preso il virus proprio lì. Nei giorni precedenti alla partita, infatti, migliaia di persone si sono radunate per le vie della città celebrando le Fallas. La sera della partita poi, nonostante le porte chiuse, tanti tifosi si sono ammassati fuori dallo stadio per incitare la propria squadra. I primi sintomi, Gasperini, ha iniziato ad accusarli quattro giorni dopo quei fatti e, in contemporanea, i casi di positività a Valencia hanno subito un’impennata.