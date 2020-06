Gazzetta dello Sport: “Milan alta tensione, scontro Ibra-Gazidis. ‘Non c’è un progetto'”

Non c’è pace in casa Milan. Il club rossonero si affaccia alla ripresa, con il ritorno della semifinale di Coppa Italia di domani, nella stessa condizione in cui si ritrovava prima del blocco dei campionati. Quest’oggi la Gazzetta dello Sport racconta del retroscena avvenuto nella giornata di ieri, con lo scontro tra Ibrahimovic e Gazidis.

L’amministratore delegato è arrivato a Milanello per parlare ai giocatori dell’accordo raggiunto con Elliott in merito al taglio stipendi, ma si è poi trovato a discutere in un confronto durato tre quarti d’ora. E’ Ibrahimovic a mostrare tutto il suo disappunto specie per il tempismo con cui ha Gazidis ha comunicato la cosa, facendo intendere come questo non sia più il suo Milan, riporta la rosea. Lo svedese è arrivato a gennaio grazie a Boban e Maldini, ma se il primo è andato via il secondo ieri non c’era (si parla di qualche acciacco fisico). “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è solo per passione”, avrebbe riferito l’attaccante. Insomma, un confronto duro, importante, significativo. Ma nel momento sbagliato.