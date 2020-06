Genoa-Parma, Cornelius show. Tripletta all’andata, tripletta al ritorno: solo altri due c’erano riusciti [VIDEO]

Una serata da incorniciare per Andreas Cornelius. Dopo la tripletta rifilata all’andata (entrando dalla panchina) al Genoa, nel 5-1 del ‘Tardini’, il danese si ripete al ‘Ferraris’, con altri tre gol. Stavolta da titolare buca tre volte Perin per la gioia del Parma e dei suoi tifosi. Primo gol con un preciso tiro, il raddoppio con una grande giocata sull’assist di Laurini: controllo pregevole e sinistro al volo sotto le gambe del portiere del Genoa. Il tris nella ripresa con un colpo di testa in tuffo. L’attaccante deve avere un conto aperto con il Grifone visto che ha segnato ai rossoblu 6 gol, più che al resto delle altre squadre di Serie A (5). Cornelius entra nella ristretta cerchia di chi può vantare una tripletta all’andata e una al ritorno contro la stessa squadra in Serie A. Prima di lui c’erano riusciti, infatti, soltanto Kurt Roland Hamrin nel 1957/58 (sempre contro il Genoa) e Marco Borriello nel 2007/08 (contro l’Udinese).