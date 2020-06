Il grande gesto del Leganés: una maglia in tribuna per ogni abbonato morto di Coronavirus [FOTO]

Grande gesto del Leganés, club di Liga che nella giornata di ieri ha sfidato il Valladolid (1-2 il risultato finale). La società ha voluto infatti rendere omaggio alle vittime per Coronavirus con un’iniziativa significativa ed importante. Allo stadio Municipal Butarque Stadium, una maglia in tribuna per ogni abbonato deceduto per Covid-19 con il loro nome e il numero 12.

💙El C.D. Leganés recuerda a sus abonados fallecidos en la previa del partido ante el Real Valladolid #SeguimosJuntos ➡️https://t.co/P0vCtm0GPR pic.twitter.com/MRqpRdWQSP — C.D. Leganés (@CDLeganes) June 13, 2020