Gol annullato a Veretout, tantissimi dubbi sulla decisione di Calvarese: il braccio di Carles Perez è attaccato al corpo [FOTOSEQUENZA]

Mano sì, mano no. Gol valido, gol annullato. Con questi falli di mano non si capisce più molto da un po’. E i dubbi continuano ad aumentare man mano che gli episodi saltano fuori. Durante Roma-Sampdoria, poco dopo la mezz’ora, Veretout ha realizzato un bellissimo gol all’incrocio dal limite. Dopo consulto al Var, però, Calvarese ha deciso di annullare la rete per un tocco precedente con il braccio di Carles Perez. Guardando la FOTOSEQUENZA in alto, però, i dubbi di cui sopra aumentano. Il braccio del calciatore giallorosso, infatti, è attaccato al corpo. Le immagini in alto possono chiarire meglio la situazione.