Il gol dalla bara, il commovente saluto degli amici al ragazzo ucciso dalla Polizia [VIDEO]

Una storia che ha commosso il mondo del calcio. Si è verificato in un campetto di calcio, un particolare saluto nei confronti di un 16enne ucciso dalla polizia in Messico con un colpo alla testa. Il giovane era uscito per comprare delle bibite con amici in un negozio della città di Acatlán de Pérez Figueroa, quando è stato scambiato per un criminale e ucciso. Una notizia, che arriva pochi giorni dopo la morte di George Floyd negli Usa, sempre a causa dell’intervento delle forze dell’ordine. Alexander aveva un sogno: giocare nel Club de Fútbol Monterrey. Gli amici hanno deciso di salutarlo in un modo particolare: quello di segnare l’ultima rete dalla bara. In basso ecco il video pubblicato su Facebook.