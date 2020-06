Gol Belotti, l’attaccante del Torino sfonda la porta contro l’Udinese [VIDEO]

GOL BELOTTI – Si sta giocando uno scontro fondamentale per la zona salvezza: in campo Torino e Udinese. Le due squadre non possono permettersi un passo falso, la classifica fa paura. Inizio di partita scoppiettante, meglio la squadra di Gotti che gioca con coraggio e va vicina al gol. Ma a trovare la rete è il Torino, gli ospiti si fanno trovare impreparati. Belotti scatta e con un grande tiro supera Musso, qualche responsabilità per l’estremo difensore. In basso ecco il video.

16′ Andrea Belotti Torino 1 vs Udinese 0 Italia – Serie A pic.twitter.com/HK4sn8xP2X — Goles en vivo (@goles_live) June 23, 2020