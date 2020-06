Gol Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juve si sblocca su calcio di rigore [VIDEO]

GOL CRISTIANO RONALDO – Bologna e Juventus sono in campo per la giornata valida per il campionato di Serie A. Partita equilibrata al Dall’Ara, con occasioni da una parte e dall’altra. Meglio i bianconeri, il match si sblocca su calcio piazzato. ingenuità di Denswil che tiene de Ligt, dopo il consulto al Var l’arbitro fischia il calcio di rigore. Si presenta Cristiano Ronaldo, che non sbaglia: 0-1. In basso il video del gol.

⚽️ Bologna vs Juventus | Cristiano Ronaldo (GOAL!!!) 23′ pic.twitter.com/zXhdUceusm — D9INE (@D9INE_PREMIER20) June 22, 2020