Gol Dzeko: magia del bosniaco per il pari della Roma contro la Sampdoria, poi la doppietta [VIDEO]

Gol Dzeko – Dopo diverse occasioni, la Roma è riuscita a trovare il pari contro la Sampdoria. Ci ha pensato, come spesso accade, Edin Dzeko. Come? Con una rete di pregevolissima fattura. Un gesto tecnico da lui già ammirato qualche volta in carriera. Ricevuto il pallone al limite dell’area, l’attaccante si gira e si coordina sbattendo con tutta forza al volo il pallone verso la porta. Di seguito il VIDEO.

GOAL 🇧🇦 Edin Džeko equalizes with a stunning finish. pic.twitter.com/sTVOBwI1ib — BH live (@BHlive_official) June 24, 2020