Gol Malinovsky, solo reti spettacolari in Atalanta-Lazio: siluro sotto la traversa [VIDEO]

Gol Malinovsky – E’ una partita incredibile quella tra Atalanta e Lazio, 3-2 il risultato parziale. Inizio super per gli ospiti che passano in doppio vantaggio, prima con l’autogol di De Roon e poi con la prodezza di Milinkovic-Savic. La squadra di Gasperini riapre i conti con Gosens, nel secondo tempo altra prodezza: tiro da lontano di Malinovsky che si infila sotto la traversa per il 2-2, poi in gol Palomino. In basso ecco il video.