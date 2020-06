Gol Mertens, contropiede letale del Napoli contro l’Inter: tutto parte da Ospina [VIDEO]

GOL MERTENS – Il primo tempo tra Napoli e Inter è stato veramente scoppiettante. Si sta giocando la seconda semifinale di Coppa Italia, si decide la squadra che raggiungerà la Juventus in finale. Partenza sprint dell’Inter che passa in vantaggio con la rete di Eriksen. La squadra di Gattuso reagisce e poco prima della fine del primo tempo trova il pareggio. Lancio lungo di Ospina, stop perfetto di Insigne che serve l’assist per Mertens, il belga non sbaglia. In basso ecco il video con il gol.