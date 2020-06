Gol Milinkovic-Savic, prodezza incredibile del serbo in Atalanta-Lazio [VIDEO]

GOL MILINKOVIC-SAVIC – Grande spettacolo nelle partite serali valide per il campionato di Serie A. Si gioca il big match tra Atalanta e Lazio, avvio clamoroso della squadra di Simone Inzaghi che trova subito il doppio vantaggio. Prima autogol di De Roon, poi è Milinkovic-Savic con una magia da lontano a trovare il gol del raddoppio. Si fa dura per la squadra di Gasperini che dovrà reagire per provare a conquistare un risultato positivo. In basso ecco il video del gol.

MILINKOVIC SAVIC WITH A ROCKET 🚀

pic.twitter.com/nznyQ6HOEW — Karim (@Futball_Karim) June 24, 2020