Si sta giocando l’anticipo serale del sabato tra Lazio e Fiorentina, gara molto importante per entrambe le squadre. Viola in vantaggio grazie ad un grandissimo gol di Franck Ribery. Il francese si è inventato una serpentina al 20′, disorientando mezza difesa biancoceleste e battendo Strakosha. Seppur la squadra di Inzaghi sia sembrata passiva nella circostanza, il gol del francese è tutto da gustare nel VIDEO in basso.